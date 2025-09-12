Capa Jornal Amazônia
Empresário morto em Castanhal: sócio da vítima teria ajudado na fuga de atirador, diz PC

O investigado teria conduzido um automóvel para ajudar os assassinos a saírem da cidade após o homicídio de Estevão Neves Pinto

O Liberal
fonte

A imagem mostra o empresário Estevão Neves Pinto, que foi morto a tiros em Castanhal. (Foto: Redes Sociais)

Em uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil revelou detalhes sobre a investigação do assassinato do empresário Estevão Neves Pinto, morto em Castanhal na última sexta-feira (5). De acordo com a PC, Rafael Mota Ribeiro, que era sócio da vítima e está preso preventivamente ao ser apontado como suposto mandante do crime, teria ajudado na fuga do atirador e do condutor da moto após o homicídio.

Conforme o Delegado Pedro Rocha, da Delegacia de Homicídios de Castanhal, o “atirador, após ser preso, informou que o Rafael foi quem deu a fuga para os executores de volta para a cidade de Benevides”. “Então, teve uma série de detalhes. O Rafael não apenas contratou, mas participou diretamente do crime. Porque ele levou a moto utilizada no crime para os executores. Após o crime, os executores trocam de veículo, saindo da moto para um carro. Quem estaria conduzindo o veículo seria o próprio Rafael, segundo o executor relatou. E o Rafael, de acordo com o depoimento do executor, deu fuga ao atirador e ao piloto de volta à cidade de Benevides”, disse o delegado.

Ainda conforme o delegado, os policiais inicialmente prenderam o suspeito de ser o atirador no crime, que foi identificado por meio de câmeras de segurança. “Nós chegamos primeiro ao atirador. Nós o identificamos logo no primeiro momento. Depois desse trabalho de verificar o deslocamento do veículo, chegamos aos demais. Identificamos a imagem do veículo usado no crime saindo da residência do Rafael”, detalhou o delegado Pedro Rocha.

image A imagem mostra o delegado Pedro Rocha ao lado do superintendente Thiago Dias, durante a coletiva de imprensa em Castanhal. (Foto: Patrícia Baía / Especial para O Liberal)

Conforme o titular da DH, o condutor da moto e um outro suspeito de envolvimento já estão sendo investigados. “Já temos a identificação do condutor da moto e todas as equipes estão em curso para localizá-lo e prendê-lo. Todos os dois, tanto o atirador quanto o motociclista, são do município de Benevides. Além do motorista, tem uma outra pessoa que está investigada, mas não iremos divulgar as informações para não prejudicar o caso”, afirmou Pedro Rocha.

Crime

O empresário Estevão Neves Pinto, de 41 anos, era dono de lojas de peças de motos e bicicletas. Ele foi morto com um tiro na nuca no último dia 5 de setembro, em frente a um colégio no centro de Castanhal, no nordeste paraense. A vítima deixava as filhas na instituição de ensino quando foi surpreendida pelos executores.

