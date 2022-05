Empresário é flagrado agredindo catadora de latinhas com terçado em Itaituba

O vídeo de um empresário agredindo com um facão uma catadora de latinhas no município de Itaituba, oeste do Pará, gerou revolta nas redes sociais. No vídeo, a pessoa que grava a cena está indignada com a agressão e afirma que autor da covardia é o dono de uma casa noturna da cidade, com o nome de “Selva Beer.” A mulher aparenta ser uma senhora de mais de 40 anos e ela não reage a agressão.

No vídeo, homem aparece batendo nas costas dela com um facão, dentro do terreno onde funciona a casa noturna, enquanto obriga a mulher a arrumar sacos pretos de lixo. É possível ouvir os gritos dela, mas as agressões continuam. Na sequência a catadora de latinhas é conduzida até a saída do terreno pelo empresário que faz gestos de ameaça com o terçado.

“Aqui no Selva a mulher querendo pegar latinha e o cara deu uma panada de facão nela, o dono do Selva. Olha lá, batendo nela de facão. É o dono do Selva que está batendo na mulher! O dono do Selva!”, narrou a pessoa que filmou a cena.

A redação de O Liberal tentou contato com o dono da casa noturna, que até o momento não deu resposta, bem como com a delegacia de Polícia Civil de Itaituba, para saber se o caso foi registrado. A mulher vítima da agressão também ainda não foi identificada.