Homem registra boletim de ocorrência por apanhar de pau da mulher, em Itaituba

A Polícia Civil, em Itaituba, no sudoeste do estado, não registrou o nome da vítima, mas divulgou o que ele narrou em Boletim de Ocorrência (B.O.), na manhã desta quarta-feira (11). O homem contou que foi agredido em casa pela companheira dele, conseguiu fugir e, pela manhã, ir à polícia denunciar a violência sofrida. Com informações do Portal Plantão 24Horas News.

A agressão aconteceu na residência do casal, na 38ª rua, no bairro Santo Antônio. A vítima diz ter saído de casa para olhar um ponto comercial por volta de 01h00, da madrugada desta quarta-feira (11), quando retornou a esposa logo começou a agredi-lo.

Ele relata que primeiro ela mordeu ele, após, pegou um pedaço de madeira e passou a bater nele. O homem informa, ainda, que o filho e uma sobrinha da mulher também bateram nele, dando socos na região da cabeça. Após certo tempo de surra, ele conseguiu fugir do imóvel, e pela manhã decidiu ir à Delegacia. Ele parecia bastante machucado e tinha um sangramento no pé.

Conforme a polícia, a versão da mulher é de que o companheiro havia lhe agredido em casa na presença do filho. O jovem não gostou do que viu e agrediu o padrasto também. Ela informou, ainda, que tudo o que o companheiro disse no B.O. é mentira e afirmou que também iria procurar os direitos que competem à ela, como vítima de violência doméstica.