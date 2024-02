Empresário é executado a tiros em Jacundá; polícia investiga o caso

O empresário do ramo carvoeiro José Leandro de Azevedo foi assassinado a tiros, na manhã desta terça-feira (20), na avenida Cristo Reino, em frente a um hotel da cidade de Jacundá, no sudeste do Pará. Um homem desceu de uma motocicleta com um revólver, se aproximou da vítima e atirou seis vezes.

Uma câmera de segurança registrou o crime. O suspeito aparece nas imagens vestido com uma camisa social escura, calça jeans e um capacete de moto tampando o rosto. Leandro é o homem na gravação que aparece sentado no banco de uma mesa de costas para a via. Um outro homem, que estava na frente de José, vê o momento em que o suspeito saca a arma da cintura e foge.

Em um movimento rápido, o empresário olha na direção do suspeito e é baleado à queima-roupa logo em seguida. A vítima ainda tenta colocar a mão na frente do revólver, mas cai depois do segundo tiro.

Após o crime, o suspeito sobe na garupa de uma moto e foge. No local do homicídio, testemunhas relataram ao 50º Batalhão de Polícia Militar que o veículo seria uma Honda Bros vermelha. A PM isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil.

Em nota, a PC informou que equipes da delegacia de Jacundá trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio de José Leandro.