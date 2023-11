Empresário ‘Neto do Frango’ é morto a tiros em Tailândia, nesta terça-feira (7)

Antônio Alves Pereira Neto, famoso empresário de Tailândia, município do nordeste do Pará, foi morto a tiros em frente a própria casa na noite desta terça-feira (7). Popularmente conhecido como Neto do Frango ou Neto do Açaí, a vítima teria sido alvejada por um homem que teria chegado de moto e efetuou cerca de quatro tiros em direção a Antônio Neto.

De acordo com testemunhas, o crime teria ocorrido por volta de 20h, quando a vítima estava entrando na residência. Antônio Neto, que foi surpreendido pelo assassino, foi alvejado por três disparos de arma de fogo. Uma ambulância foi chamada e socorreu o empresário para o Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas ele não resistiu e evoluiu a óbito.

A Polícia Militar, através do 45° BPM, esteve no local do crime e realizou os primeiros levantamentos sobre o assassinato. Conforme as autoridades, a principal suspeita é que o empresário tenha sido executado, já que nenhum pertence dele foi roubado durante a ação criminosa. Os familiares da vítima ainda serão ouvidos para informar se Neto do Frango estaria recebendo algum tipo de ameaça.