Empresário de venda de peixes é preso por tráfico de drogas em Curuçá

Um empresário do ramo de compra e venda de peixes foi preso nesta quinta-feira (25) suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Curuçá, nordeste paraense. A ação ocorreu durante a operação Maré Baixa e foi deflagrada pela Polícia Civil, por intermédio da equipe da Delegacia do Jaderlândia. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão preventiva contra o investigado.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Castanhal. A ação ocorreu após uma investigação que vinha sendo feita há alguns meses e apontou o investigado como sendo o proprietário dos quase 30 kg de drogas, que haviam sido apreendidas pela polícia em Castanhal no dia 04 de janeiro deste ano.

“O cumprimento de mandados e a prisão de um empresário envolvido em tráfico de drogas refletem a eficácia de nossas forças de segurança. Essa ação reforça nosso compromisso em manter a ordem e a segurança em Curuçá, contribuindo para um ambiente mais seguro e protegido para a comunidade”, afirmou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

No desdobramento da operação, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que passarão por perícia para auxiliar na continuidade das investigações. O empresário está agora à disposição da Justiça.