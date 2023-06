Empresário baleado dentro de veículo em Castanhal morre ao dar entrada em hospital

O empresário Pedro Henrique Dantas Duarte, 30 anos, foi baleado por volta das 11h da manhã desta quarta-feira, 14, em Castanhal, região nordeste do estado, por um homem ainda não identificado pela polícia. A vítima ainda chegou a ser socorrida pelo Samu e levada para a UPA do município, mas morreu ao dar entrada no hospital.

De acordo com informações de testemunhas a vítima recebeu vários tiros dentro do seu carro, uma BMW branca, quando trafegava na travessa Honório Bandeira, no bairro do Milagre. Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que o carro segue desgovernado e cai em uma vala. O suposto assassino sai do carro e ainda pega carona com um motociclista que passava pelo local e deixado as margens da BR- 316.

De acordo com o relato do motociclista, que não teve o nome divulgado pela polícia, o homem estava ensanguentado e teria tido que era motorista do carro e que tinha perdido o controle e se machucado no acidente.

A vítima era proprietária de uma loja de venda de carros novos e seminovos de alto padrão, além de veículos náuticos. Em grupos de whatsapp e redes sociais de amigos e parentes da vítima, corre a informação de que Pedro Henrique teria ido cobrar uma dívida no valor de seis mil reais do suposto assassino, que seria do município de Santa Maria do Pará, mas até agora a Polícia Civil não divulgou e nem confirmou nada sobre as investigações do caso.

A redação integrada de O Liberal solicitou e aguarda informações da polícia sobre o caso.