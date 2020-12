Empresário é executado a tiros em frente loja, em Altamira

O empresário Luenes de Oliveira Lima, de 39 anos, foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (18), na frente de sua loja de motocicletas, no município de Altamira, sudoeste do Pará. Os suspeitos fugiram do local após cometerem o crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas relataram que, por volta das 19h, dois homens em uma motocicleta chegaram ao local. Um deles desceu da garupa e realizou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local, sem chance de socorro.

Após a ação criminosa, os suspeitos tomaram rumo desconhecido. Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização dos envolvidos, podem e devem ser repassadas às autoridades policiais pelo Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

