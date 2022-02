Polícia aponta adolescente como autor de latrocínio contra empresário em Ourilândia do Norte

O delegado de Polícia Civil, Rafhael Machado, aponta um adolescente como o homicida do empresário Marcos de Souza Santos, de 38 anos, em 13 de janeiro deste ano, em Ourilândia do Norte, no sudeste do estado. O crime teve grande repercussão na região e a notícia da descoberta do assassino foi comunicada, nesta sexta-feira (18), pelo próprio delegado. Com informações do site Ze Dudu.

Machado, que trabalhou no caso com o auxílio do delegado César Faustino, disse que as investigações apontam que Marquinho e o adolescente apreendido tinham uma relação estreita e, no dia do crime, o menor atraiu o empresário para uma emboscada, ao marcar um encontro no Setor Liberdade de Morar, onde o matou e levou a moto.

A vítima foi assassinada com um tiro de espingarda nas costas e teve a motocicleta roubada, a 3 km do centro da cidade, onde Marcos Santos era bastante conhecido como o Marquinho do Restaurante Diferenciado, por ser o proprietário do estabelecimento comercial.

As investigações começaram no dia do homicídio e tiveram a colaboração também de policiais civis de Tucumã, município vizinho a Ourilândia do Norte. Segundo o delegado Raphael Machado, o caso teve seu desfecho, nesta sexta-feira, quando a polícia encontrou, ainda jogada próximo ao local do crime, a espingarda calibre 28, de cano serrado, usada para tirar a vida de Marcos de Souza Santos, e o moleton que o acusado usava na ocasião.

O delegado informou que na casa do adolescente acusado foram encontradas várias partes da motocicleta de Marquinho, assim como na casa de um outro menor e também com Jessé Oliveira da Silva, que comprou várias peças, como carenagens, escapamento, entre outras. Jessé foi preso por crime de receptação.

Rafahel Machado disse ainda que as investigações vão continuar à procura de outras pessoas que possam ter participado da trama e do assassinato do empresário.