Empresa é autuada e cerca de 400kg de pescado são apreendidos em Vigia

Um empresa pesqueira foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) na última quinta-feira (8), em Vigia, nordeste do Pará. Cerca de 400 quilos de pescado foram apreendidos e 15 embarcações foram fiscalizadas. A denúncia apontava que a operação da empresa estaria colocando em risco a sustentabilidade da região. Ninguém foi preso.

Conforme divulgado pela PF, o local tinha licença vencida para pesca e seis embarcações em operação. Foram encontradas irregularidades administrativas, mas não criminais. Durante as diligências, 15 embarcações pesqueiras foram fiscalizados, com objetivo de apurar supostos ilícitos administrativos e ambientais. As abordagens foram realizadas em embarcações atracadas no Porto de Vigia e circulando em frente à cidade.

A empresa foi autuada pelo funcionamento irregular. A operação foi uma ação conjunta da Polícia Federal, Marinha e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).