Embarcação que saiu de Belém para Macapá faz parada de emergência ao ser atingida por ventania

Passageiros que viajavam no ferryboat ‘Anna Beatriz VIII’, que saiu de Belém rumo a Macapá, viveram momentos de desespero ao verem a embarcação ser invadida pela água quando atravessava a baía do Marajó. A maresia foi ocasionada por uma forte ventania registrada na região.

A situação foi registrada na tarde de segunda-feira (14/10) e o ferryboat teve que atracar de emergência na região da Ilha do Capim, no município de Abaetetuba.

VEJA MAIS

Parte da carga transportada caiu no rio, mas nenhum dos passageiros ficou ferido.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Marinha do Brasil e Capitania dos Portos para obter informações de fontes oficiais sobre o ocorrido. Segundo passageiros que estavam na embarcação e registraram a situação em vídeos, o ferryboat saiu de Belém por volta de 15h de segunda-feira. Cerca de duas horas depois, às 17h, a intensa maresia iniciou. Conforme os passageiros, o vento seria de uma tempestade que se aproximava da embarcação.

Com as ondas cada vez maiores, a parte do convés da embarcação foi inundado. Parte da carga se desprendeu e caiu no rio. Além disso, alguns carros que também estavam no ferryboat foram arrastados e colidiram. O temor dos passageiros era de que algo pior ocorresse. Para evitar um possível naufrágio, o comandante teria levado a embarcação para a ilha mais próxima e informou o incidente para as autoridades marítimas.

Ainda conforme os passageiros, as pessoas passaram a noite na ilha enquanto aguardavam o resgate. Já na manhã desta terça-feira (15/10), uma lancha com militares da Marinha do Brasil foram até o local conversar com o comandante. As informações preliminares seriam de que uma possível sobrecarga, juntamente com a maresia, teria motivado toda a situação com o Ferryboat. Até o momento, os passageiros e tripulantes aguardam outra embarcação maior que seria enviada para fazer o resgate e transporte das pessoas para Macapá.