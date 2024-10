Dono de embarcação é preso suspeito de transportar drogas de Manaus para Santarém

O dono de uma embarcação foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas nas proximidades do Porto do DER, em Santarém, oeste do Pará. A ação policial ocorreu na tarde de domingo (6), quando foram encontrados oito tabletes de entorpecentes dentro de bolsas que estavam no barco vindo da cidade de Manaus, no Amazonas. Além da droga, uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

Após o flagrante das drogas, o suspeito foi questionado sobre o transporte na embarcação do tipo rebocador. De acordo com o homem, ele não sabia a origem ou destino final do entorpecente. Ainda relatou que a embarcação teria sido contratada apenas para fazer o transporte de cargas, mas não tinha o conhecimento da droga entre os itens. Os policiais suspeitam que a embarcação já realizava o transporte dos ilícitos entre os estados há certo tempo.

Conforme as informações policiais, outro homem que também estava na embarcação foi detido e levado pelos agentes para prestar esclarecimentos na delegacia. Após o depoimento, o homem foi liberado. Todos os procedimentos legais foram realizados na ocasião. O dono da embarcação, no entanto, continuou preso e foi encaminhado para o presídio de Santarém, onde vai aguardar a audiência de custódia.