PM recupera carro avaliado em R$ 57 mil roubado no Amazonas

Um carro modelo Hyundai HB20 estimado em R$ 57 mil que havia sido roubado no estado do Amazonas foi encontrado em Santarém, oeste do Pará, no último domingo (5). A Polícia Militar recebeu a denúncia de um morador do bairro Esperança, que percebeu o veículo abandonado há mais de 10 dias em uma via próxima de onde mora..

VEJA MAIS

Uma guarnição da PM estava fazendo a ronda costumeira quando foi abordada pelo morador da Rua Santa Maria, próximo de onde o carro foi deixado, que relatou abandono suspeito do veículo.

Ao verificar a placa do carro, a polícia constatou que o veículo estava com registro de roubo ocorrido na cidade de Manaus (AM). O dono do carro foi identificado e confirmou o roubo.

O carro foi levado à 16ª Seccional de Polícia de Santarém, onde permanecerá até que o proprietário siga os trâmites de recuperação do veículo roubado.