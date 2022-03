Em Parauapebas, polícia prende suspeitos do assassinato de jovem encontrado decapitado

A Polícia Civil prendeu Luís Matias da Conceição Filho e Caio Lucas Medanha Feitosa, na quinta-feira (3), apontados como os homicidas de Ronielson da Silva Moreira, de 22 anos, cujo corpo foi encontrado decapitado e enterrado em cova rasa, no bairro Nova Carajás, na segunda-feira (28). As informações são do site Ze Dudu.

A vítima estava desaparecida desde o dia 25 deste mês, e mãe reconheceu o corpo do filho no Instituto Médico Legal, após familiares terem negado tratar-se do jovem.

A polícia informou nesta sexta-feira que Caio Lucas Feitosa tem prisões anteriores. Uma delas foi em 10 de agosto de 2020, no bairro dos Minérios, por porte de drogas; outra, no dia 16 de janeiro deste ano, quando ele foi preso com maconha e crack, durante uma incursão da Polícia Militar, no bairro Nova Carajás. Nesta segunda prisão, Caio Lucas estaria com outros homens e, segundo a polícia, comemorava o sucesso de assalto a um comércio.

VÍTIMA ESTAVA HÁ QUATRO DIAS DESAPARECIDO

Ronielson da Silva Moreira, de 22 anos, sumiu no dia 25 de fevereiro e o corpo foi encontrado decapitado e enterrado em cova rasa, na segunda-feira (28) (Reprodução / Site Zé Dudu)

Em 26 de fevereiro, Adaelson Lima Moreira, sobrinho de Ronielson da Silva Moreira, registrou Boletim de Ocorrência (B.O), 24 horas após o desaparecimento do tio, no dia 25 de fevereiro. Ronielson estava com um amigo em um ponto de venda de drogas.

Ao saírem do local, dois desconhecidos, em uma moto, o abordaram e o chamaram por um nome, ao que Ronielson respondeu que aquele não era o nome dele. Os dois homens se retiraram. Em seguida, um deles retornou e disse que tinha mais drogas para eles.

Ronielson Moreira, ainda conforme o Boletim de Ocorrência, montou na garupa da moto na direção da boca de fumo, que fica na sétima etapa das casas populares. Depois disso, ele desapareceu. O jovem era natural de Breu Branco e estava em Parauapebas, há um mês, para conseguir um emprego.