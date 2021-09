Em menos de duas semanas, terceiro corpo é encontrado na Praia do Sapo, em Itaituba

Mais um corpo, desta vez de uma mulher, ainda não identificada, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (24), em um balneário às margens do Rio Tapajós, próximo à Praia do Sapo, em Itaituba, sudoeste do Pará. Este é o terceiro cadáver encontrado no local este mês. Peritos criminais acreditam que a causa da morte pode ter sido afogamento, já que a vítima não apresentava sinais de violência, no entanto, a informação só poderá ser confirmada após o resultado da autópsia.

De acordo com informações apuradas pelo portal Debate Carajás, o corpo foi localizado por volta das 7h40, por um ribeirinho que passava de canoa pelo local. Ele relatou às autoridades que encontrou, às margens do rio, uma bicicleta de cor verde e um par de sandálias azuis. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o cadáver de dentro do rio.

Corpo estava boiando no Rio Tapajós (Reprodução/ Debate Carajás)

A Polícia Militar foi até o local e fez o isolamento da cena do crime, enquanto uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão determinadas as causas da morte, após o resultado dos exames.

Terceiro corpo

Este é o terceiro corpo encontrado na Praia do Sapo em um período de 11 dias. No último dia 13, um corpo do sexo masculino foi localizado às margens da praia por banhistas que passavam pelo local. Segundo os bombeiros, provavelmente a vítima já estaria morta há mais de 24 horas, devido ao avançado estado de decomposição. O cadáver apresentava alguns ferimentos pelo corpo, mas não se sabe se foram causados por objeto cortante ou pela ação de animais.

No dia seguinte (14), logo no início da manhã, o segundo cadáver, também do sexo masculino, foi encontrado boiando nas águas do Rio Tapajós, na Praia do Sapo. Até o momento, não foi possível determinar o que causou a morte dos homens, e é possível que ambos os casos tenham ligação, por conta da proximidade dos pontos onde foram localizados em um curto espaço de tempo.