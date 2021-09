Corpo em decomposição é encontrado na Praia do Sapo, em Itaituba

Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (13), às margens do Rio Tapajós, na Praia do Sapo, em Itaituba, sudoeste do Pará. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver já estava em decomposição quando foi localizado, e a provável causa da morte seria afogamento, o que só poderá ser confirmado após a realização da autópsia.

O corpo foi encontrado por banhistas que passavam pelo local. Segundo os bombeiros, provavelmente a vítima já estaria morta há mais de 24 horas, devido ao avançado estado de decomposição. O cadáver apresentava alguns ferimentos, mas ainda não se sabe se foram causados por objeto cortante ou por animais.

O próprio Corpo de Bombeiros foi quem realizou a remoção do corpo, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). As polícias Civil e Militar também foram acionadas para realizar os procedimentos cabíveis. O caso foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil, que deve conduzir as investigações.