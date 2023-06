Marabá registra 2 mortes no trânsito em intervalo de 5 horas

Dois acidentes fatais foram registrados em Marabá, no sudeste do Pará, entre a noite do domingo (04/06) e a madrugada de segunda-feira (05/06). Por volta de 21h30 de domingo (4), o primeiro acidente foi registrado: na rodovia BR-230, a Transamazônica, próximo a um hipermercado da região. A vítima foi um homem identificado com o prenome Messias.

Ele pilotava uma motocicleta e realizava uma conversão na via quando teve o seu veículo colhido por outro. Messias chegou a ser socorrido às pressas, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima faleceu no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

Morte de Militar em Marabá

A Polícia registrou o segundo acidente fatal por volta das 2h da segunda-feira (05/06). O fato se deu na rodovia BR-230, no quilômetro 112, perto da Associação AABB. A vítima foi identificada como Rubens Rodrigo Aguiar Correia, aluno do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) do Exército Brasileiro.

Pelas primeiras informações, Rubens Correia seguia de bicicleta para o Batalhão Logístico quando se deparou com um acidente de trânsito. Ele foi ao local prestar socorro às vítimas, mas acabou sendo atingido por uma motocicleta. O condutor dessa moto foi conduzido até o Hospital Municipal de Marabá (HMM). Rubens faleceu no local do acidente.

O delegado de Marabá, Vinícius Cardoso, acompanhou as duas ocorrências no município, no final de semana. "Os dois casos estão sendo investigados pela Polícia Civil", destacou o delegado.