Em Belém, homem é flagrado arrombando e furtando veículo na movimentada rua dos Tamoios

Um homem foi filmado arrombando e furtando pertences de dentro de um carro estacionado numa rua movimentada do bairro do Jurunas, em Belém. A Polícia Civil informou, na tarde desta terça-feira (12/11) que está investigando o furto ao veículo, por meio da Delegacia do Jurunas. De acordo com a PC, foram furtados dois óculos e um tênis. “Equipes trabalham para identificar e localizar o suspeito envolvido no crime”, destaca a nota da Polícia Civil.

Em vídeo que circulou nas redes sociais da capital paraense, nesta terça-feira, o homem já aparece encostado na lateral do carro, tentando ver o que há dentro do veículo pela janela de trás. Em seguida, ele força a porta traseira e em segundos entra no carro.

Ainda que a rua tivesse movimento de carros e transeuntes, ninguém execto quem filmou a ação, parece perceber o furto. Quem filmou o crime, diz que o jovem deixou a bicicleta próximo. O vídeo não mostra o homem saindo com os objetos, talvez, por medo de uma possível retaliação quem o filmava interrompeu a gravação antes de ele sair do carro. Mas, a reportagem do Grupo Liberal procurou saber sobre o ocorrido e a Polícia Civil confirmou o delito, como já informado acima.