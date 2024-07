Em Belém Cras do Guamá é alvo de furto; funcionamento voltou após suspensão temporária

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro do Guamá, em Belém, foi alvo de furto na madrugada da última quarta-feira (10). Devido ao problema, o funcionamento dos serviços no local foi suspenso, porém, nesta quinta-feira (11), foi restabelecido, conforme nota divulgada pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa).

VEJA MAIS

Ainda segundo a Funpapa, um Boletim de Ocorrência foi registrado nesta quinta-feira, depoiis que o órgão tomou conhecimento do caso. Não foi detalhado quais foram os materiais furtados de dentro do Cras, mas o atenfimento no local chegou a ser suspenso ao longo da quarta-feira. Nesta quinta, os serviços foram retomados: "A direção da Fundação já está tomando todas as medidas necessárias para reposição imediata dos itens que foram furtados para que não haja prejuízo de atendimento à população", diz a Funpapa, em nota.

Além disso, a fundação aponta que o local tem sofrido com a falta de recursos para manutenção de uma vigilância noturna: "devido ao alto corte de recursos enviados à assistência social houve impactos diretos nos serviços, inclusive, de vigilância noturna. Com o novo cenário do governo federal, a Funpapa está avançando e buscando recursos para viabilização orçamentária de reposição deste serviço em todas as unidades da instituição".

O caso já é investigado pela Polícia Civil do Pará (PCPA). Segundo nota da polícia, "equipes da Seccional do Guamá trabalham para identificar e localizar os envolvidos".

Confira a nota na íntegra da Fundação Papa João XXIII:

"A Fundação Papa João XXIII informa que o furto ocorrido no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Guamá já foi registrado num Boletim de Ocorrência nesta manhã, assim que o órgão teve conhecimento da situação. A direção da Fundação já está tomando todas as medidas necessárias para reposição imediata dos itens que foram furtados para que não haja prejuízo de atendimento à população. Hoje a unidade já está funcionando normalmente para atendimento à população e as providências de identificação do criminoso e investigação do ocorrido seguem na competência da polícia. Informa, também, que devido ao alto corte de recursos enviados à assistência social houve impactos diretos nos serviços, inclusive, de vigilância noturna. Com o novo cenário do governo federal, a Funpapa está avançando e buscando recursos para viabilização orçamentária de reposição deste serviço em todas as unidades da instituição".