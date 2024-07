Mulheres são presas suspeitas de liderar distribuição de drogas e armas em Castelo dos Sonhos

Duas mulheres foram presas em uma ação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas e a distribuição ilegal de armas por uma facção criminosa no Distrito de Castelo dos Sonhos, no município de Altamira, sudoeste paraense. A autuação ocorreu durante a primeira fase da operação “Arce Purgatio” (limpeza em castelo), deflagrada na quarta-feira (10/07). Quatro mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

A operação contou com o apoio da Delegacia de Novo Progresso com intuito de identificar as principais lideranças locais da facção que atua na região. As duas suspeitas presas são investigadas como integrantes que ocupam forte liderança na organização criminosa.

“A primeira fase da operação foi concluída com êxito, mostrando que a segurança pública está atuando energeticamente para coibir estes atos criminosos no distrito de Castelo dos Sonhos e em todo o estado do Pará”, declara o delegado-geral, Walter Resende.

Segundo o delegado Hennison Jacob, diretor de Polícia do Interior, a ação visou desarticular a atividade criminosa na região. “Continuaremos as investigações para identificar mais envolvidos e combater estes crimes", destaca.

Além disso, foram apreendidos um tablete e pacotes com substâncias análogas à maconha, pinos de cocaína, balanças, diversos materiais para condicionar as drogas e aparelhos celulares.

"A extração das informações dos aparelhos celulares já foi autorizada para podermos identificar outras lideranças e continuar com grande rigor no combate ao tráfico de drogas no Distrito de Castelo dos Sonhos", disse o titular da delegacia de Castelo dos Sonhos, Marcelo Diniz.