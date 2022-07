Em B.O, pai de criança morta afogada em resort dá detalhes sobre o ocorrido

O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil sobre a morte de um menino de 3 anos na piscina do Salinas Premium Resort foi feito, às 22h03 deste domingo (17), pelo próprio pai da criança. Conforme narra o documento, a família do menino estava hospedada no estabelecimento e, na hora do incidente, a criança estava brincando com a avó, por volta das 21h.

Em um posicionamento divulgado na manhã desta segunda-feira (18), o Salinas Premium Resort informou que o funcionamento do parque aquático do estabelecimento já havia se encerrado às 18h30. O horário informado pelo pai da criança excedeu, portanto, 2h30 do permitido pelo resort.

Quando os pais retornaram, continua o boletim, já encontraram populares fazendo massagem cardíaca, devido à criança ter sido encontrada no fundo da piscina. Ainda de acordo com o que está registrado no boletim de ocorrência, o pai da criança garante que a morte de seu filho “foi acidental, uma fatalidade”. Além do socorro recebido nas dependências do resort, o menino foi levado para o Hospital Regional de Salinópolis, onde a criança já chegou sem vida.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Salinópolis. “Perícias foram solicitadas para identificar a causa da morte e testemunhas estão sendo ouvidas para coletar informações sobre o ocorrido”, disse a PC.