Salinas: criança de 3 anos que morreu afogada estava desacompanhada dos pais, diz resort

O Salinas Premium Resort, onde uma criança de 3 anos morreu afogada na noite deste domingo (17), emitiu nota de esclarecimento na manhã desta segunda-feira (18), para se manifestar sobre o ocorrido. No comunicado, publicado na página do Facebook, o estabelecimento diz que “lamenta profundamente o incidente ocorrido na noite do domingo (17) por volta das 21h, no qual uma criança com 3 anos de idade, desacompanhada dos pais, se afogou no parque aquático, cujo funcionamento já havia sido encerrado às 18h30”.

Ainda segundo a nota, a criança recebeu atendimento no local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que a conduziu ao hospital local onde o óbito foi comprovado. “O Salinas Premium Resort presta sinceras condolências aos familiares, está dando toda atenção aos mesmos, e se coloca à inteira disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que entenderem necessários”, finaliza o comunicado.

Entenda o caso

Uma criança de três anos de idade morreu afogada na piscina do Salinas Premium Resort, localizado na rodovia PA-444, em Salinópolis, nordeste do Pará, na noite deste domingo (17). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com informações da polícia, a criança foi encontrada na piscina pelos pais, depois de se afogar no local. Ela ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e encaminhada para um hospital municipal, mas não resistiu.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada para remover o corpo da criança na unidade hospitalar. Ela vai ser levada para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberada para a família.