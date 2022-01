Durante fiscalização, PRF prende, em Santarém, homem procurado por estelionato

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem procurado pelo crime de estelionato, durante fiscalização na BR 163, em Santarém, no oeste do Estado. A detenção, na quinta-feira (20), ocorreu durante abordagem em um ônibus de viagem que estava saindo de Santarém para Belém. O mandado de prisão expedido pela Central de Inquéritos de Manaus (AM) foi localizado após checagem na documentação dos passageiros.

VEJA MAIS

Ainda segundo a PRF, o homem é acusado de participar de uma organização criminosa que enganava pessoas que desejavam investir em Bitcoins, utilizando uma rede criptografada conhecida como “Blockchain”. As informações iniciais apontam que o golpe gerou, para o grupo, um lucro entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões e fez pelo menos 100 vítimas.

Preso, o acusado foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Santarém para serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.