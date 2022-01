Falsa médica é presa após atender mais de 1.400 pacientes

Nesta quinta-feira (13), uma falsa médica foi presa por estelionato. De acordo com a Polícia Civil, ela atendeu mais de 1,4 mil pacientes no município de Coronel Vivida, no Paraná. As informações são do G1 SP.

A denúncia ocorreu após colegas de trabalho desconfiarem da atuação da mulher, que realizava plantões na Unidade Básica de Saúde (UBS), mas não atendia casos graves.

"Ela por não ter formação, tirava plantão na área central porque o trabalho é feito por dois médicos. E quando surgia a situação de pacientes mais graves, com risco, ela apelava para que o colega que realmente é médico, atendesse o paciente", disse o delegado Romulo Ventrella.

De acordo com a polícia, a falsa médica tem formação como técnica em química. Ela também confessou que atuou como recepcionista em clinicas médicas e como conhecia a rotina de trabalho, tentou se passar por médica.

O delegado informou que a mulher usava o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) de uma médica que atua em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, e que tem o mesmo primeiro nome que ela.