Falso pedreiro é preso após dar golpe em idosos e desviar R$ 1 milhão

Um homem foi preso pelo crime de estelionato contra idosos, na terça-feira (11). As vítimas eram um casal de alemães, com mais de 80 anos de idade. O falso pedreiro desviou das contas deles a quantia de R$ 1 milhão e de 100 mil euros. Pedro Pereira da Trindade foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As informações são do Metrópoles.

O homem ofereceu serviços como mestre de obras para tornar-se amigo das vítimas e conquistar sua confiança. Pedindo favores pessoais, ele conseguiu transferências de dinheiro com promessas de compras de materiais de construção supervalorizados.

Pedro responde a 21 processos penais por dez estelionatos, falsidade ideológica, duas lesões e ameaças no contexto de violência doméstica, quatro receptações, furto qualificado, duas ameaças e injúria. Foram cumpridos quatro mandados de prisão contra ele, referentes a investigações em andamento no Distrito Federal e em Goiás.

A operação “Amigo da Onça” foi deflagrada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual, ou Contra a Pessoa Idosa e com Deficiência (Decrin).

O suspeito estava foragido havia mais de 10 meses. De acordo com a PC, ele é habilidoso no trato social, o que facilita a ação para conquistar a confiança das vítimas. A polícia acredita que há mais vítimas do autor que não registraram ocorrência.

A pena por estelionato contra idosos é de um ano e três meses a 10 anos de prisão. Se condenado em todos os processos, Pedro pode receber pena de mais de 130 anos.