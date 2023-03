Duplo homicídio é registrado em Abaetetuba na madrugada desta terça-feira (7)

Na madrugada desta terça-feira, 7, por volta de 1h15, um duplo homicídio foi registrado no bairro Cristo Redentor, na ocupação Heraldo Pantoja, em Abaetetuba, nordeste do Pará. As duas vítimas seriam do sexo masculino e foram encontradas pela Polícia Militar do Pará (PM) após acionamento informando um tiroteio.

A polícia conta que, ao chegarem ao local indicado na denúncia, identificaram as duas vítimas caídas, atingidas possivelmente por disparos de arma de fogo. "Imediatamente foi acionado o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência´]. Ao chegar no local constatou o óbito dos nacionais".

Informação da página Exortação Notícias, no Facebook, chega a dizer que as vítimas eram seguranças, mas não especifica se do serviço público ou privado. A descrição não foi confirmada pela PM.

As polícias Civil (PC) e Científica (PCP) do Pará foram acionada para os procedimentos cabíveis. A redação integrada de O Liberal aguarda nota da PC.