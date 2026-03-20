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Polícia

Dupla suspeita de assaltar motociclista de aplicativo morre em ação policial em Itaituba

A dupla era apontada por participação em uma onda de furtos e roubos no município

O Liberal

Matheus de Souza Melo, conhecido como "Matheuzinho", e João Victor Alcantra Carvalho, o "Vitinho", morreram em uma ação policial registrada na manhã desta sexta-feira (20/3) no beco da Johil, entre a 12ª e a 13ª ruas do bairro Bela Vista, em Itaituba, no sudoeste do Pará. Os dois eram suspeitos de assaltarem um motociclista de aplicativo.

Para o Portal Giro, o tenente-coronel Félix Júnior, comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM), disse que os agentes procuravam pelos suspeitos, que estavam se organizando para fugir da cidade. No entanto, após receberem a confirmação da localização da dupla, os policiais foram até o endereço.

Ainda conforme o Giro, um dos suspeitos percebeu a movimentação e tentou efetuar disparos contra a guarnição, que precisou conter a ameaça. Um deles portava uma arma falsa e o outro estava com uma arma de fogo. Os dois morreram.

A dupla era apontada por participação em uma onda de furtos e roubos em Itaituba. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

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