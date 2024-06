Dupla que roubou Rolex de empresário é presa em Belém

Dois homens, identificados como o flanelinha “Negão” e “Loro”, foram presos nesta quinta-feira (6) suspeitos de roubar um empresário, no bairro do Marco, em Belém. O crime ocorreu no último dia 28, por volta de meio-dia. Um terceiro suspeito ainda não foi localizado. A vítima estava em seu carro, quando foi surpreendida por dois criminosos armados, que roubaram um relógio Rolex, avaliado em mai​s de R$ 200 mil, uma pulseira de ouro, além de R$ 600 em espécie.

Logo após o assalto, os bandidos, que contaram com a ajuda de “Negão”, fugiram em uma motocicleta. Câmeras de segurança ajudaram policiais civis da Seccional de São Brás, onde o caso foi registrado, a localizar os dois suspeitos. A polícia não revelou se os pertences foram recuperados.

Segundo a polícia, os criminosos que estavam de moto aproveitaram um momento de descuido do empresário para agir. As câmeras de segurança de uma loja revelaram que o piloto da moto preta usava uma camisa de manga comprida azul, bermuda branca e boné azul, enquanto o comparsa armado vestia calça e camisa pretas, além de um boné preto com aba laranja. As imagens também mostraram o assaltante conversando com um flanelinha conhecido na área como “Negão”.

A partir das imagens e informações coletadas, a polícia iniciou diligências e localizou “Negão”. Este revelou a participação de outros dois suspeitos, incluindo um indivíduo conhecido como “Loro”, que supostamente pilotava a moto durante o assalto. Seguindo as pistas fornecidas, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e localizaram “Loro”. Durante a busca, foram encontradas uma camisa azul e um chapéu azul, possivelmente utilizados no crime.

Com base nas evidências e depoimentos, a polícia prendeu dois suspeitos envolvidos no assalto. “Loro” e “Negão” foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis. Os trabalhos da equipe da Seccional de São Brás continuam na tentativa de identificar e localizar o terceiro envolvido.