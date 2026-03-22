Dupla invade residência e mata homem com tiros e golpes de faca no sudeste do Pará

Um homem identificado como Lieuson Ferreira foi morto após ter a casa invadida na noite da última sexta-feira (20), no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e golpes de faca. Até o momento, não há informações sobre a prisão dos suspeitos.

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De acordo com as informações iniciais, dois homens, ainda não identificados, invadiram a residência de Lieuson, localizada no bairro Aparecida, por volta das 23h30. Ele foi alvejado por diversos tiros e, após cair, também foi atingido com golpes de faca.

Após o crime, os suspeitos deixaram a arma branca cravada na região do tórax da vítima e fugiram do local.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí, onde passou por procedimentos periciais.

A Redação Integrada do Grupo Liberal solicitou mais informações à Polícia Civil do Pará, e aguarda a nota com esclarecimento sobre o caso.