Dupla invade distribuidora e rouba mais de R$ 100 mil em espécie, em Itaituba

Na manhã desta sexta-feira (2), uma distribuidora localizada no Residencial Buriti, em Itaituba, sudoeste do Pará, foi alvo de um assalto a mão armada que resultou no roubo de mais de R$ 100 mil em espécie. Uma dupla de homens invadiu o local e rendeu todos os funcionários. Câmeras de segurança registraram toda a ação, que iniciou por volta das 09h57 e durou aproximadamente 2 minutos.

Segundo informações do Giro Portal, no momento do assalto, estavam presentes a gerente e mais quatro funcionários, sendo um deles identificado pelo prenome de Eduardo, que trabalha em uma empresa de compra de ouro. Eduardo estava na distribuidora porque era o responsável por recolher diariamente o dinheiro em espécie, realizando o depósito do valor correspondente na conta bancária da distribuidora.

Imagens capturadas pelas câmeras de segurança mostram os assaltantes chegando ao estabelecimento em uma motocicleta Honda Fan. Além de capacetes pretos, um dos assaltantes portava uma arma e estava trajando calça preta e blusa social branca, enquanto o outro usava blusa e calça pretas, além de um casaco cinza.

Segundo informações sobre a movimentação financeira na empresa levantadas pelo portal do interior, no dia antes do assalto, Eduardo havia feito um depósito no valor de R$ 40 mil na conta da distribuidora, ficando acordado que buscaria o dinheiro em espécie na manhã seguinte. Ao chegar ao estabelecimento, o funcionário trouxe consigo uma máquina de contar dinheiro e realizou a contagem dos R$ 40 mil, que, o somando ao restante do caixa da empresa, totalizava mais de R$ 100 mil.

Como aconteceu o crime

Assim que Eduardo teria terminado de contar o dinheiro, os dois assaltantes chegaram à distribuidora e renderam um funcionário que estava realizando atividades de limpeza no pátio. Em seguida, os assaltantes entraram no escritório administrativo e renderam outros dois funcionários. Os três foram obrigados a deitar no chão e ficaram rendidos no escritório. Posteriormente, os criminosos entraram na sala da gerente e ordenaram que ela também se deitasse.

A gerente da distribuidora conta que os criminosos questionaram Eduardo sobre a existência de uma arma, exigindo que ele a entregasse. Ambos os assaltantes usavam capacetes, sendo que um deles tinha a viseira levantada, permitindo uma breve visão do rosto. O assaltante descrito como "branquinho" era magro, de estatura mediana. Já o outro assaltante tampava o rosto com uma das mãos.

Além de roubarem todo o dinheiro em espécie, que estava guardado em uma mochila de Eduardo, os assaltantes também levaram o celular da gerente e o celular de Eduardo. Após a ação, os criminosos ordenaram que os funcionários que estavam no escritório administrativo se juntassem aos demais rendidos na sala da gerente e trancaram a porta antes de fugir.

Logo após os assaltantes deixarem o local, os funcionários conseguiram abrir a porta trancada com o auxílio de uma chave de fenda e acionaram imediatamente a Polícia Militar. Os policiais chegaram ao local e iniciaram as investigações. A gerente da distribuidora registrou um Boletim de Ocorrência na 19ª Seccional de Polícia, visando a realização dos procedimentos legais cabíveis.