Dupla em moto executa homem no bairro do Guamá com pelo menos 7 tiros

Um homem foi morto com pelo menos sete tiros, na tarde desta sexta-feira (17), no bairro do Guamá, em Belém. Testemunhas apontam que os responsáveis pelo crime são dois homens que estavam em uma moto. A ação foi rápida e logo os criminosos fugiram. As polícias Civil e Militar iniciaram as diligências em busca dos suspeitos. A Polícia Científica foi acionada para analisar a cena do crime. A vítima ainda não foi identificada.

A execução ocorreu na passagem Redenção, na esquina com a rua Caraparu. Nõa houve outros feridos no ataque. O modelo e a placa da moto usada pelos assassinos não foi identificado. A vítima estava numa bicicleta. Aparentemente, nada foi levado dele.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.