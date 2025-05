Dupla é presa suspeita de invadir casa e roubar joias, em Santarém

Dois homens, que não tiveram o nome revelado, foram presos pela Polícia Militar suspeitos de cometer um assalto em uma residência do bairro Floresta, em Santarém, oeste do Pará. A ação policial ocorreu na tarde de terça-feira (27), quando a dupla foi perseguida por equipes da PM. Os agentes apreenderam joias, celulares e uma arma de fogo, que estavam com os detidos.

Segundo as informações iniciais, os suspeitos teriam invadido uma casa e roubado vários pertences dos moradores, utilizando-se de violência e ameaças. No entanto, quando saíram do imóvel, teriam sido surpreendidos por uma guarnição do 35º Batalhão da Polícia Militar que já estava em patrulhamento na área. Os suspeitos tentaram fugir e foram perseguidos.

Na ação, os suspeitos ainda teriam feito disparos de arma de fogo contra os militares. Além disso, teriam invadido um centro de educação infantil na tentativa de escapar. Porém, eles foram detidos e presos. Ninguém ficou ferido na ação. Os objetos roubados foram recuperados e apresentados, junto com os suspeitos, na Unidade Integrada de Polícia (UIP) da Nova República.