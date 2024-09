Dupla de moto assalta moradores em Santarém

Câmeras de segurança registraram um assalto na tarde desta terça-feira (10/9), na Avenida Tupailândia, no bairro São José Operário, em Santarém, oeste do Pará. Dois homens, um deles armado, participaram do crime e fugiram em uma motocicleta. Em nota, a Polícia Civil informou nesta quarta (11/9) que "apura o caso por meio da Seccional Urbana de Santarém".

A gravação mostra o momento que os bandidos abordam as vítimas, que estão sentadas na calçada, às 14h39. A dupla envolvida no assalto tem o rosto coberto por um capacete. O piloto da moto permanece no veículo, enquanto o comparsa desce já com o revólver em punho e anuncia o assalto.

Apesar de ser possível enxergar as vítimas entregando pertences aos criminosos. O roubo é rápido e dura menos de um minuto. Logo depois os envolvidos fogem de moto, uma Honda Titan preta.

Uma das vítimas foi até a 16ª Seccional de Santarém para informar a Polícia Civil sobre o caso e informou que o celular roubado. Para a Redação Integrada de O Liberal, a PC, além de confirmar que está investigando o crime, comunicou que "informações sobre o roubo podem ser repassadas ao Disque-Denúncia". O número é o 181.

Com informações do portal O Impacto