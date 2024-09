Jovem de 14 anos morre ao ser baleado pela polícia após ‘brincar de assalto’

Um adolescente de 14 anos morreu neste sábado (7/09) após ser baleado por policiais em Feira de Santana, na Bahia, a aproximadamente 100 quilômetros de Salvador. O incidente ocorreu quando a vítima estava envolvida em uma brincadeira que simulava um assalto com amigos, enquanto policiais militares passavam pelo local.

O jovem e um homem de 33 anos estavam em uma moto, pilotada pelo adulto, e avistaram dois amigos de Mateus. Neste momento, o rapaz fez uma simulação com o celular, fingindo que era uma arma para assustar os amigos.De acordo com familiares, a dupla não estava armada.

Segundo o G1, os policiais presentes no local, ao perceberem a situação, dispararam contra a moto, atingindo os dois. A Polícia Militar informou que está investigando as circunstâncias do incidente e que os policiais envolvidos foram afastados.