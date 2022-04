Dupla atira contra adolescente dentro de um carro de aplicativo; vítima foi baleada na cabeça

Um adolescente de 16 anos foi baleado dentro de um carro de aplicativo no bairro Liberdade, em Parauapebas, no sudeste paraense. O crime aconteceu na última segunda-feira (11). O motorista conseguiu acionar uma guarnição que fazia ronda pelo local.

O jovem foi atingido na cabeça e segue em estado grave no Hospital Municipal de Parauapebas. O caso foi atendido por agentes do 23º Batalhão de Polícia Militar do município. As informações são do Portal Pebão

Segundo o motorista, eles trafegavam pela Rua Olga Prestes quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e dispararam contra a vítima, que estava no banco do passageiro.

Um dos suspeitos foi identificado e preso. Renan Soares Ribeiro, de 21 anos, foi apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e se recusou a informar a motivação do crime. O segundo envolvido conseguiu fugir.