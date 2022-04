Funcionário público de 22 anos morre em colisão entre duas motocicletas, em Parauapebas

Um jovem de 22 anos morreu em um acidente entre duas motocicletas na noite da última quarta-feira (6), no bairro Vila Rica, em Parauapebas, sudeste do Pará. Gabriel Rodrigues Rego Barra era funcionário público e não resistiu aos ferimentos que sofreu após a colisão, na rua Amsterdã, esquina com a rua Caiena. Testemunhas relataram que o condutor da outra moto seria adolescente. Ele foi socorrido em estado grave. Com informações do portal Debate Carajás.

A colisão aconteceu por volta das 18h20. Segundo os relatos colhidos pela Polícia Militar, o adolescente que conduzia a moto que se chocou com o veículo onde a vítima estava foi levado para o Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). Não há maiores informações sobre o estado de saúde dele. Já Gabriel Rodrigues morreu na hora, antes mesmo da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Civil esteve no local para fazer o isolamento e investigar as circunstâncias do acidente. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) fez a perícia e, em seguida, removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), de onde foi liberado para sepultamento. No local do acidente, foi grande a comoção gerada pela presença de familiares de Gabriel, devido à morte precoce dele.

Gabriel Braga era funcionário público e tinha 22 anos (Reprodução/ Debate Carajás)

O jovem trabalhava no Departamento Municipal de Arrecadação e era sobrinho do ex-secretário de governo de Darci Lermen (MDB), Keniston Braga (PP). A Prefeitura Municipal de Parauapebas (PMP) publicou uma nota de pesar, lamentando a morte do rapaz. As circunstâncias do batida entre as motos não foram divulgadas pela Polícia Civil.

Prefeitura publica nota de pesar

Em nota, a prefeitura do município lamentou a morte. "Gabriel Braga era servidor público lotado no Departamento Municipal de Arrecadação, no qual desempenhava com compromisso a função de auxiliar administrativo há um ano. Neste momento de dor, a prefeitura se solidariza com a família e deseja as mais profundas condolências", disse o órgão.