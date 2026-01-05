Capa Jornal Amazônia
Polícia

Duas pessoas morrem após colisão entre caminhonete e motocicleta na BR-010, em Aurora do Pará

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava na moto, que também era ocupada por um homem

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a caminhonete e a motocicleta envolvidas no sinistro de trânsito. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Duas pessoas morreram após uma colisão entre uma motocicleta e uma caminhonete na noite do último sábado (3/1) na BR-010, próximo à entrada de Aurora do Pará, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, Catiane Silva de Lima e Antonio Vicente dos Santos estavam na moto quando houve a batida com o automóvel.

A PM soube do caso depois que um motociclista relatou o ocorrido. Assim que os agentes chegaram ao local do acidente, encontraram uma motocicleta Pop de cor preta, sem placa, e uma Hilux. Catiane morreu no local, enquanto Antonio foi resgatado com vida até um hospital. Até o momento, o estado de saúde dele é desconhecido.

Segundo as autoridades, o condutor do automóvel envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda não foi localizado. As polícias Civil e Rodoviária Federal foram comunicadas sobre o caso.

Por enquanto, as circunstâncias que resultaram no sinistro de trânsito são desconhecidas. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o acidente. Em nota, a instituição confirmou a morte das vítimas e disse que a Delegacia de Aurora do Pará apura as circunstâncias do caso. "Equipes realizam diligências para localizar o suspeito, que conduzia uma caminhonete, já identificado, e que fugiu do local. O condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A passageira da moto morreu ainda no local do acidente. Perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração dos fatos", informou a Polícia Civil. 

 

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

