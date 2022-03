Duas pessoas morrem a tiros e uma fica ferida em bar de Parauapebas

Duas pessoas foram mortas a tiros e uma terceira ficou ferida, na madrugada desta segunda-feira (28), no bairro da Paz, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime aconteceu em um bar próximo da rua do Arame. Dois homens teriam cometido o crime e ainda não foram localizados. As informações são do Correio de Carajás.

Testemunhas relataram que os atiradores estavam de capacete e dispararam contra Lucas Alves dos Santos, de 26 anos, que seria o alvo. Contudo, os disparos de arma de fogo também atingiram Alisson de Melo, de 22 anos, que estava saindo do banheiro, e Marcos Vinícius Sousa Silva, de 18 anos. Lucas e Alisson morreram no bar, enquanto Marcos foi socorrido por amigos e encaminhado ao Hospital Municipal de Parauapebas.

Um amigo de Alisson, que se identificou como Gabriel Jesus, disse que o jovem “estava no local errado e na hora errada”.

“Vieram para matar um cara e esse meu amigo tava no meio e acabou pegando essa bala. Eu boto minha mão no fogo por esse meu amigo, ele trabalha fichado, é pintor. Eu garanto que ele nunca teve briga de nada, veio do Maranhão para cá faz tempo e, desde que chegou, batalhou para conquistar suas coisas”, declarou.

Ainda segundo ele, a vítima estava se divertindo no local desde cedo, acompanhada da irmã, de um primo e de amigos. Alisson estava no banheiro quando os atiradores se aproximaram e, ao sair, acabou ficando entre os homens e a vítima Lucas. “Atiraram e uma bala pegou nele, atiraram de novo e pegou nesse rapaz que morreu”.

Outra testemunha, Geisa Figueiredo, disse que estava saindo do local quando os homens chegaram atirando da rua. “Só ouvi os tiros e não vi em quem acertou. Foi rápido, todo mundo saiu correndo e ninguém viu mais nada”, afirmou.

Marcos, que sobreviveu, informou para a Polícia Militar que havia acabado de chegar no bar, quando começaram os disparos de arma de fogo, causando tumulto generalizado. Em meio à confusão, ele acabou baleado, mas não conseguiu identificar de onde partiram os tiros. O baleado foi encaminhado ao hospital por amigos e não apresenta risco de morte.

No local do crime, foram apreendidas cápsulas de pistola calibre 380. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil. A Polícia Científica do Pará (PCP) removeu os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).