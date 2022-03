Homem é morto a golpes de facão no sudeste paraense

Um homem identificado como Hélio Roberto de Sousa, de 38 anos, foi morto a golpes de facão na noite deste domingo, 27, no município de Trairão, região sudeste do Pará. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento.

A Polícia Militar foi comunicada da ocorrência e esteve no local do homicídio, para isolar a área até a chegada da Polícia Científica do Pará, que removeu o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML). Os PMs encontraram um facão ao lado do corpo de Hélio, que apresentava um corte profundo no pescoço e uma perfuração no olho direito.

As autoridades policiais identificaram o suspeito de cometer o crime apenas como “CawBoy”. Ele ainda não foi localizado, portanto, segue foragido. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime contra a vida de Hélio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Quem tiver qualquer informação que auxilie nas investigações pode repassar através do Disque Denúncia, no número 181. Não é preciso se identificar.