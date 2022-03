'Pastor' usa facão para tentar matar desafeto e vai preso em Salvaterra

Jardel da Costa, conhecido como “Pastor”, foi preso, na manhã desta quinta-feira (24), suspeito de tentativa de homicídio, na rua Principal, em Joanes, distrito da cidade de Salvaterra, na Ilha do Marajó. As informações são dos sites Debate Carajás e Notícia Marajó.

A vítima, Raimundo de Jesus Nunes Pena, procurou a Polícia Militar e relatou a tentativa de homicídio. De acordo com ele, nesta quarta-feira (23), “Pastor” se dirigiu até a sua casa, onde ameaçou matar o homem a golpes de facão, porém foi impedido por vizinhos.

A PM se deslocou para a casa do suspeito, porém ele havia fugido. Na manhã desta quinta-feira, Jardel Costa foi avistado em posse do facão caminhando pela rua Principal do distrito de Joanes. Os militares abordaram o acusado, que resistiu à prisão, e precisou ser algemado.

Jardel foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra para a autoridade policial de plantão, que se encarregou de realizar os procedimentos legais. O homem deverá responder pelo crime de ameaça e tentativa de homicídio.