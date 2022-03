Homem de 52 anos é assassinado a golpes de facão no meio da rua no Pará

As informações apuradas pela Polícia Militar, em Eldorado dos Carajás, no sudeste do estado, apontam que o violento homicídio aconteceu por volta das 18h05, desta segunda-feira (28). A vítima é identificada como Geraldo Soares Santos, de 52 anos. As informações são do site Ze Dudu.

Ele foi assassinado a golpes de facão por dois indivíduos numa motocicleta, que chegaram até ele no meio da rua Rio Vermelho, no bairro Abaeté, e desferiram diversos golpes até matá-lo.

A guarnição policial militar, que esteve no local do crime, registrou na ocorrência que um dos dedos da vítima estava decepado e que o rosto do homem havia recebido vários golpes.

O crime chamou a atenção de dezenas de populares. Testemunhas foram ouvidas e contaram que os assassinos passaram de moto e, ao se encontrarem com Geraldo Santos, passaram a golpeá-lo com um facão.

A arma do crime foi deixada no local e preservada para os procedimentos da Polícia Civil, que abrirá inquérito para investigar o caso brutal.