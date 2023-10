Dono de bar e genro tem pertences roubados por homem em moto, no Guamá

O dono de um estabelecimento comercial e o genro tiveram os pertences levados por um assaltante que chegou em uma moto, por volta das 17h30 desta quarta-feira (11). O crime foi registrado na passagem Paulo Cícero, esquina com a José Bonifácio, no bairro do Guamá, em Belém. Conforme as informações preliminares, o suspeito teria conseguido roubar vários pertences das vítimas.

Um dos vizinhos das vítimas relata que o dono do bar estaria sentado em frente ao estabelecimento acompanhando um trabalho de pintura feito pelo genro. A vítima não teria notado a chegada do assaltante, que estava em uma moto azul e parou no outro lado da rua. O suspeito, que estava armado com um revólver calibre 38 e usando um capacete de moto para não ser reconhecido, anunciou o assalto e mandou que a vítima entregasse todos os bens de valor. Além disso, o suspeito ainda teria conseguido pegar o aparelho celular do genro da vítima. O homem fugiu levando a carteira, anel, documentos, relógio e os aparelhos celulares dos dois homens.

Conforme um dos moradores da área, o local costuma ser tranquilo e não há registros de assaltos nas redondezas. Além disso, essa seria a primeira vez que um roubo ocorre em frente ao estabelecimento, que é muito frequentado por moradores do bairro. O dono do estabelecimento registrou um boletim de ocorrência sobre o caso e apresentou à Polícia Militar algumas imagens de uma câmera de segurança que fica no local e filmou toda a ação do assaltante.