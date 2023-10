Motorista de aplicativo é feito refém em Ananindeua na noite desta quinta (5)

Um motorista de aplicativo foi feito refém na noite desta quinta-feira (5), dentro de seu carro, em um posto de combustíveis, na avenida Independência com a Zacarias de Assunção, bairro do Distrito Industrial, em Ananindeua. O caso foi registrado pouco antes das 23h.

Conforme imagens que circulam nas redes sociais, a vítima estava em um veículo prata, e a Polícia Militar realizava as negociações para que os suspeitos se entregassem. Por telefone, o Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou a ocorrência, mas não soube ​informar maiores detalhes.

Com isso, a dinâmica do ocorrido ainda é desconhecida. Por volta das 23h45, três suspeitos se entregaram. Eles foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. Com o trio, a polícia apreendeu uma arma, que também foi apresentada na unidade policial.