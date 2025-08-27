Dois suspeitos são detidos e mais de 54 kg de maconha apreendidos na BR-163, em Novo Progresso
A droga saiu de Santarém escondida em um caminhão que transportava uma carga de milho
Cerca de 54,395 kg de maconha que estavam escondidos em um carro que transportava milho foram apreendidos em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O entorpecente foi interceptado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 316 da BR-163, na noite de terça-feira (26). Dois suspeitos foram detidos.
A droga apreendida estava distribuída em 50 tabletes. De acordo com a PRF, a fiscalização ocorreu por volta das 18h55, quando os agentes abordaram um veículo Volkswagen Saveiro de cor branca. O veículo transportava milho e era ocupado pelo condutor e um passageiro. Durante a inspeção da carga, os agentes encontraram 50 tabletes de uma substância semelhante a maconha, totalizando 54,395 kg.
Questionados sobre a origem da droga, os ocupantes do carro informaram que o entorpecente saiu de Santarém e tinha como destino o município de Novo Progresso. Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com a droga, à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos cabíveis.
