Dois suspeitos são detidos e mais de 54 kg de maconha apreendidos na BR-163, em Novo Progresso

A droga saiu de Santarém escondida em um caminhão que transportava uma carga de milho

O Liberal
fonte

Dois suspeitos são detidos e mais de 54 kg de maconha apreendidos na BR-163, em Novo Progresso. (Foto: Polícia Rodoviária Federal)

Cerca de 54,395 kg de maconha que estavam escondidos em um carro que transportava milho foram apreendidos em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O entorpecente foi interceptado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 316 da BR-163, na noite de terça-feira (26). Dois suspeitos foram detidos.

A droga apreendida estava distribuída em 50 tabletes. De acordo com a PRF, a fiscalização ocorreu por volta das 18h55, quando os agentes abordaram um veículo Volkswagen Saveiro de cor branca. O veículo transportava milho e era ocupado pelo condutor e um passageiro. Durante a inspeção da carga, os agentes encontraram 50 tabletes de uma substância semelhante a maconha, totalizando 54,395 kg.

Questionados sobre a origem da droga, os ocupantes do carro informaram que o entorpecente saiu de Santarém e tinha como destino o município de Novo Progresso. Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados, juntamente com a droga, à Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos cabíveis.

Tráfico de drogas

Apreensão de drogas
Polícia
