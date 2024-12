Dois suspeitos morrem em confronto com a Polícia Militar em Bragança

Dois suspeitos, identificados como Kerlison Williams Lima da Silva e Jhones Silva de Aviz, morreram em um confronto com a Polícia Militar do Pará na manhã deste sábado (28/12), em uma área de mata no município de Bragança.

De acordo com informações iniciais, a operação foi deflagrada por volta das 9h após os agentes receberem denúncias de que um trio de suspeitos estaria planejando cometer assaltos na região, com alvos como empresários e estabelecimentos lotéricos.

Os policiais localizaram um imóvel em um terreno baldio, que seria utilizado como esconderijo pelos suspeitos. Ao chegar ao local, os agentes foram recebidos a tiros por um grupo de seis homens. Durante o confronto, Kerlison e Jhones foram baleados e não resistiram aos ferimentos.

Os outros quatro suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que duas armas de fogo e munições foram apreendidas durante a operação. A investigação segue para apurar o envolvimento do grupo em crimes na região. “Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Bragança”, disse.