‘Perturbado’ morre em confronto com a polícia durante operação em Portel

Um homem identificado como Josivaldo Silva Pereira, conhecido como “Perturbado”, foi morto na última terça-feira (17) durante uma operação conjunta entre policiais militares e civis em Portel, no Marajó.

Ele era o principal suspeito de furtar uma loja de motores e peças no último final de semana, crime registrado por câmeras de segurança. O suspeito já possuía um extenso histórico criminal, segundo a polícia.

O caso

Os policiais se dirigiram à residência de Josivaldo, localizada na rua Vencendo com Cristo, no bairro Portelinha. Durante a abordagem, o suspeito teria disparado contra os agentes, que reagiram, atingindo-o. Após o confronto, Josivaldo foi socorrido e encaminhado ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

Na residência de Josivaldo, os policiais encontraram diversos objetos furtados, incluindo cinco motosserras, dois simulacros de pistola e quatro relógios de pulso. Também foi apreendida uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre 28, além de um estojo e um cartucho da marca CBC, do mesmo calibre. A Polícia Militar informou que o suspeito acumulava diversas passagens pela polícia por furtos e outros crimes cometidos na cidade.

Furto

O crime que motivou a operação ocorreu no último final de semana, em uma loja de motores e peças localizada na avenida Duque de Caxias, no centro de Portel. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o ladrão entrando no estabelecimento por um buraco feito na lateral do prédio. Ele aparece com o rosto coberto e rastejando pelo corredor enquanto retira motosserras das prateleiras e as carrega para a parte de trás da loja.

(Com informações do site Notícias Marajó).