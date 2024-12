Oito suspeitos de envolvimento com crimes são presos na Grande Belém e em Santo Antônio do Tauá

Oito suspeitos de envolvimento com vários crimes foram presos em uma operação realizada pela Polícia Civil nas cidades de Belém, Barcarena, Ananindeua e Santo Antônio do Tauá. A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19) para cumprir, simultaneamente, 13 mandados de prisão, um de recaptura e 42 mandados de busca e apreensão. As investigações são sobre a prática dos crimes de extorsão, associação criminosa, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas e munições, roubos e atentados contra agentes públicos. Drogas e outros objetos foram apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, as ações foram realizadas com foco em Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém (RMB), comarca onde foram expedidos os maiores números de ordens judiciais. Não há detalhes sobre quantos mandados foram solicitados para cada município onde estavam os alvos da operação.

A ação tinha o objetivo de combater, principalmente, os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de onde derivam os demais ilícitos. O delegado Guilherme Traldi, diretor da Delegacia de Vila dos Cabanos, comentou sobre a operação realizada.

“Durante a ação, efetuamos a prisão de oito pessoas, além da apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes, dinheiro e celulares, que serão utilizados para dar continuidade às investigações. Essas investigações, com certeza, irão resultar em novos procedimentos. A operação teve origem em apurações relacionadas a crimes de extorsão contra empresários na região de Vila dos Cabanos, em Barcarena”, explicou Guilherme Traldi.

Para a operação, foram mobilizados 148 policiais divididos em 37 equipes, que atuaram de forma simultânea em diversos pontos da região. O trabalho contou com a participação de unidades especializadas e cães farejadores para reforçar as buscas.

Balanço

Um adolescente foi apreendido e cinco suspeitos não foram encontrados e estão foragidos. Ao todo, 16 celulares foram apreendidos, assim como drogas semelhantes a maconha e cocaína, e cerca de 500 reais.

“O trabalho integrado na região do Baixo Tocantins tem sido essencial para desarticular organizações criminosas que ameaçam a segurança da população. Por meio da cooperação entre as forças de segurança e o empenho das equipes de investigação, conseguimos identificar e combater práticas como extorsão de comerciantes, roubos e a atuação de facções criminosas”, destacou o delegado Mhoab Khayan Azevedo, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.

O diretor de Polícia do Interior (DPI), Hennison Jacob, acompanhou os trabalhos e destacou a importância das ações de policiais judiciais. “A presença e atuação dos policiais civis são fundamentais para garantir a eficácia das nossas operações e a manutenção da ordem pública”, ressaltou Hennison Jacob, diretor de Polícia do Interior (DPI).

Integração

Equipes das diretorias de Polícia do Interior (DPI), de Polícia Especializada (DPE), de Polícia Metropolitana (DPM), de Combate à Corrupção (Decor), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Superintendência Regional da Zona do Salgado (3ª Risp) e da Regional do Baixo Tocantins (4ª Risp).

Também estiveram presentes policiais civis da Delegacia de Homicídios de Abaetetuba e Castanhal, Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Abaetetuba e Castanhal, das delegacias de Abaetetuba, Acará, Baião, Moju, Santa Isabel, Janderlândia, Santo Antônio do Tauá, Barcarena, Vila Dos Cabanos, Igarapé-Miri, Delegacia da Mulher de Abaetetuba e Castanhal. O Batalhão de Ações com Cães (Bac) da Polícia Militar deram apoio.