Dois operários morrem em acidente de trabalho em Ourém

Dois operários morreram em um acidente de trabalho na manhã desta terça-feira (26/11), no município de Ourém, no arquipélago do Marajó. Eles estavam trabalhando quando um muro de concreto desabou sobre os dois na Travessa Tembés, no bairro Terminal, próximo à entrada do Depósito Borges. As vítimas foram identificadas como o ajudante Francisco Elison Alves da Fonseca, morador da Vila do Ceará, e o mestre de obras Elenilson da Costa Silva, conhecido como “Novo”.

O ajudante Francisco morreu no local esmagado pelas colunas de concreto e pelo portão de ferro. O mestre de obras Elenilson foi socorrido por paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com o auxílio de outros trabalhadores. Infelizmente, o operário socorrido também não resistiu às múltiplas faturas pelo corpo e morreu no Hospital Municipal de Ourém. O corpo só conseguiu ser removido com a utilização de uma retroescavadeira para levantar o muro.

Segundo testemunhas, no momento da queda todos ouviram apenas um grande estrondo para em seguida a estrutura colapsar. A queda teria sido tão rápida que os trabalhadores não tiveram tempo de reagir para se salvar. O local foi isolado para perícia que tentará determinar as causas para o desabamento.