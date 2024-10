Engenheira morre após ser atropelada por rolo compressor no RJ

Na última segunda-feira (7), a engenheira Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, morreu após ser atropelada por um rolo compressor em uma obra no Terminal de Cabiúnas, em Macaé, Rio de Janeiro. O acidente ocorreu nos galpões do terminal, onde Rafaela estava trabalhando para uma empresa terceirizada que presta serviços à Petrobras.

VEJA MAIS

De acordo com o Sindipetro-NF, o compressor teria perdido o freio. Rafaela foi socorrida e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Lagomar, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo do Instituto Médico Legal diz que ela teve traumatismo craniano e nenhuma fratura pelo corpo, apenas pequenas escoriações.

Polícia Civil está investigando o caso e já realizou a perícia no local do acidente,ouviu testemunhas e está apurando o caso.

A diretora do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, Débora Simões, expressou seus sentimentos à família da vítima e destacou a gravidade da situação.

"Estamos muito consternados pelo ocorrido e prestamos nosso apoio à família enlutada. Ninguém sai de casa para trabalhar contando que vai perder a vida. Dedico meus profundos sentimentos de pesar aos familiares e amigos”, afirmou a diretora do Sindipetro-NF, Débora Simões.

A Petrobras lamentou a morte da engenheira e informou que a família dela está recebendo assistência deles e da empresa MJ2. confira:

"Profundamente consternada, a Petrobras informa que a engenheira Rafaela Martins de Araújo, empregada da empresa MJ2, prestadora de serviços para a Petrobras, faleceu na manhã desta segunda-feira (7/10) em decorrência de um acidente com maquinário na estrada de acesso aos galpões do terminal de Cabiúnas, em Macaé.

A trabalhadora foi socorrida e transportada para a UPA Lagomar (local mais próximo), onde foi constatado óbito. A família da vítima está recebendo assistência da Petrobras e da empresa MJ2. A Petrobras comunicou os órgãos competentes e irá formar uma comissão para investigar as causas do triste ocorrido.’’

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)