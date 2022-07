Dois jovens são encontrados mortos com sinais de execução em Bom Jesus do Tocantins

Dois jovens foram executados a tiros no município Bom Jesus do Tocantins, região sudeste do Pará. Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira (11) no quilômetro 38 da rodovia BR-222, no limite da Reserva Indígena Mãe Maria. O caso aconteceu a três quilômetros da Vila São Raimundo. As vítimas ainda não foram identificadas. Não se sabe o que pode ter motivado o crime. As informações são do Native News Carajás.

Segundo informações, a Polícia acredita que os garotos tenham idade até 25 anos. Eles foram mortos por disparos de arma de fogo. Os tiros foram na cabeça. Os corpos foram localizados por volta de 12h30 sob a ponte do rio Jacundá, no sentido Vila São Raimundo. Um dos jovens usa bermuda jeans preta e camisa azul clara e o outro usa bermuda vermelha e camisa de manga longa verde escura.

A Polícia Científica de Marabá foi acionada. Uma equipe foi para o local para realizar exames necropsia e remover os corpos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda um retorno.